Горнозаводск, Пермский край, , 10:31 — REGNUM В Пермском крае по факту смертельного поражения током электромонтера компании «Горнозаводскцемент» возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе.

Ток Electric-tolk.ru

Несчастный случай произошел 16 июля 2021 года. На полу одной из подстанций в бессознательном состоянии обнаружен электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования компании. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за поражения электрическим током

Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Должный контроль за работой персонала отсутствовал. Кроме того, электромонтер нарушил дисциплину труда. Мужчина выполнял монтаж без допуска к работам и без второго члена бригады. Работник не убедился в целостности и сохранности оставленных плакатов, ограждений, надежности заземлений.