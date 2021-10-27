Москва, , 10:37 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 декабря 2021 года начнёт рассмотрение иска «Ингосстраха» на более чем 1,13 млрд рублей. Ответчиками в деле выступают Росавиация, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ», аэропорт Якутска и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление было подано 11 октября 2021 года. Дело приняла судья Абрамова. Сумма исковых требований составляет 1 136 364 912 рублей. Детали пока не сообщались.

Между тем в марте 2019 года ПАО «Ингосстрах» сообщало, что выплатило точно такую же сумму, как в иске, в качестве перестраховочного возмещения в связи с полной конструктивной гибелью воздушного судна. Самолёт SSJ-100 пострадал в результате ЧП, произошедшего в аэропорту Якутска осенью 2018 года. Воздушное судно, выкатившись за пределы взлётной полосы, получило значительные повреждения. Вероятно, именно этот случай и лежит в основе нового судебного дела.