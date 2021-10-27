Бали, Индонезия, 27 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Поисково-спасательная команда в Индонезии ищет девять членов экипажа, пропавших без вести у берегов острова Бали, сообщает CNN Indonesia.

twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии) Поисково-спасательная операция в Индонезии

В Индонезии продолжают искать экипаж судна KM Liberty I. На месте развернуты десятки человек и основное оборудование. Зону поиска решили расширить.

Поиск ведется с использованием государственного поисково-спасательного корабля «Arjuna 229», на котором находятся 17 членов экипажа и 5 спасательных команд.

Напомним, судно KM Liberty I затонуло из-за шторма в северных водах Бали. Экипаж спустил в море два спасательных плота. Были найдены 6 выживших.