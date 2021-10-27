Самара, , 10:32 — REGNUM Перейти от закупки готового жилья у застройщиков к строительству квартир для детей-сирот могут в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Новое жильё для детей-сирот Пресс-служба минстройтранса Алтайского края

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

По словам министра социально-демографической и семейной политики региона Регины Воробьевой, муниципалитетам продлили сроки освоения денежных средств и предоставления жилых помещений детям-сиротам до 1 декабря текущего года. В текущем году в бюджете региона и федеральном бюджете было предусмотрено 908,5 млн рублей на приобретение 680 квартир.

Отмечается, что в муниципальную собственность уже приобретены 423 квартиры, а 195 человек получили ключи от нового жилья.

Сообщается, что в 14 муниципальных образованиях есть риски не выполнения сроков закупок квартир. По информации главы этих муниципалитетов, в большинстве случаев вина за нарушение сроков приобретения квартир лежит на компаниях-застройщиках.

В связи с этим председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов призвал власти муниципалитетов уходить от практики покупки готового жилья у застройщиков.

«Мы с вами должны постепенно переходить от закупки готовых квартир к строительству квартир для детей-сирот. Точно также как мы во многих муниципалитетах уже строим квартиры для переселения из ветхого и аварийного жилья. Глав муниципальных образований попрошу предлагать земельные участки. Мы готовы выделять средства для того, чтобы наши подведомственные структуры осуществляли строительство. Давайте себе облегчать задачу — не бегать за застройщиками, а строить самостоятельно. Жду от вас предложений», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области почти 700 сирот в 2021 году могут получить новое жилье.