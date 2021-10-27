Москва, 27 октября 2021, 10:29 — REGNUM Поручение разобраться в ситуации с невозвращением из Амстердама в музеи Крыма коллекции скифского золота, вывезенной в Нидерланды зимой 2014 года на выставку, дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 27 октября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Скифский золотой гребень
Скифский золотой гребень

«В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым», — говорится в ее сообщении.

Также уточняется, что глава СК РФ также поручил правового обеспечения и международного сотрудничества СК России совместно с российским МИД доскональным образом изучить эту ситуацию и оказать содействие в проведении проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что апелляционный суд Амстердама вынес решение о том, что вывезенная из музеев Крыма на выставку коллекция скифского золота должна быть передана Украине.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.