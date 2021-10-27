Москва, 27 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Поручение разобраться в ситуации с невозвращением из Амстердама в музеи Крыма коллекции скифского золота, вывезенной в Нидерланды зимой 2014 года на выставку, дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 27 октября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Скифский золотой гребень

«В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым», — говорится в ее сообщении.

Также уточняется, что глава СК РФ также поручил правового обеспечения и международного сотрудничества СК России совместно с российским МИД доскональным образом изучить эту ситуацию и оказать содействие в проведении проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что апелляционный суд Амстердама вынес решение о том, что вывезенная из музеев Крыма на выставку коллекция скифского золота должна быть передана Украине.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.