Улан-Удэ, , 10:26 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержана бывший председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Анастасия Кузовлева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, её подозревают в получении крупной взятки.

Мэрия Улан-Удэ Аркадий Зарубин

По версии следствия, в конце 2017 года к ней через посредников обратился глава строительной фирмы с просьбой переоформить аренду муниципального земельного участка. Как отмечается, в связи с неуплатой арендных платежей, землю должны были вернуть во владение муниципалитета.

«Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей, которое в дальнейшем оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность», — отметили в управлении.

После чего чиновник согласовала аренду участка в пользу компании застройщика.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Анастасию Кузовлеву освободили от должности директора культурно-спортивного комплекса Улан-Удэ, когда выяснилось в комплексе работал игорный клуб.

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