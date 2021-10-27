Москва, 27 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Москве к 2025 году планируется построить еще 25 новых станций метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Строительство станции метро. Москва

По его словам, до конца 2024 года в столице построят 58,5 км тоннелей и три электродепо для обслуживания поездов Московского метрополитена. На строительство будет направлено 30,8% адресной инвестиционной программы.

За три года планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до «Внуково», Сокольнической ветки от «Коммунарки» до «Новомосковской», Троицкой линии — от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы не планируется строительства новых линий метро.

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