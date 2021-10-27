Красногорск, 27 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл 27 октября в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб.

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Происшествие случилось в жилом пятиэтажном доме в Железнодорожном проезде в результате ремонтных работ. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате инцидента произошло повреждение межкомнатной перегородки внутри квартиры.