Волгоград, 27 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны изъяли полицейские у 62-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда. Мужчина пояснил, что собирал «коллекцию» несколько лет, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Изъятое оружие

На даче у волгоградца обнаружили около 100 патронов различного калибра, порох, составные части огнестрельного оружия и гранаты. Эксперты установили, что часть боеприпасов пригодны для производства выстрелов, а порох — для взрывов. По словам мужчины он находил оружие на местах боёв, что-то оставлял в «коллекцию», с части боеприпасов выплавлял цветные металлы и свинец.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.