Элиста, , 10:19 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 27 октября.

Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 649 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии в связи со сложной эпидемической обстановкой вводится система QR-кодов. Режим коронавирусных ограничений продлён до конца ноября.

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