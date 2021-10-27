Баку, , 10:19 — REGNUM Столицу Азербайджана следует перенести из Баку в Агдам, перешедший под контроль в ходе войны в Нагорном Карабахе. Об этом заявил депутат Милли меджлиса (парламента) республики, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев в интервью информационному порталу Haqqin.

Баку Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат отметил, что 72% транспортных средств в стране находятся в Баку. Туда также стекается население из регионов в поисках работы. Город перенаселён, в нём постоянные пробки.

«Баку слишком перегружен, в нем уже невозможно перемещаться. Часть госструктур можно оставить здесь, а административные здания Милли меджлиса, администрации президента перенести в Агдам», — сказал Гасангулиев.

Он отметил, что Агдам перестраивают, там могут проживать до 200 тыс. человек. Климат в этом городе гораздо лучше, чем в Баку. Депутат также указал, что подобный опыт есть у Казахстана, где перенесли столицу из Алма-Аты в Астану (ныне — Нурсултан).

Стоит отметить, что в Азербайджане вопрос переноса столицы поднимался неоднократно.