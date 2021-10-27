Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM С призывом к странам мира более равномерно вести распределение вакцин от COVID-19 обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он написал об этом 27 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

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«Триумф вакцин, разработанных и доставленных на рынок в рекордные сроки, сводится на нет трагедией неравного распределения. Производители (вакцин от коронавируса — ред.) и страны должны выполнять свои обязательства по распределению доз», — говорится в сообщении Гутерреша.

Также генсек ООН призвал делиться технологиями и правами на интеллектуальную собственность для того, чтобы другие страны и компании тоже могли бы производить вакцины от нового заболевания.

Отметим, 26 октября гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса наглядным образом показала отсутствие равенства в мире и между странами, и внутри самих государств.