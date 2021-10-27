Москва, 27 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали видеозапись инцидента на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, в результате которого 27 октября изменились интервалы движения поездов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

На кадрах мужчина стоит между рельсами на станции метро перед остановившимся поездом и что-то объясняет сотрудникам метрополитена. Видимых повреждений у него нет. Как уточняется, инцидент случился на станции «Крестьянская застава».

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) вводится в график», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.