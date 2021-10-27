Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Фактическое население Санкт-Петербурга в настоящее время достигает 7 миллионов человек, считают представители администрации города. Это на 1,6 млн больше данных о населении мегаполиса, приводимых официальной статистикой.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Пешеходы на Невском проспекте

Как сообщает ТАСС, о семимиллионном населении Петербурга заявил глава городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, сославшись на результаты исследований по технологии big data со стороны государственных ведомств, а также данные сотовых операторов.

Напомним, по данным Петростата, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 августа 2021 года составила 5 млн 371 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 13,3 тыс. человек или на 0,2%.

«По нашим оценкам, движению людей, всему остальному, мы получаем 7 млн постоянного населения. И, поверьте, анализ, который делают коллеги из налоговой, больше склоняется к этой цифре», — заявил, в свою очередь, Дмитрий Чернейко.

Официально в Петербурге работают и платят налоги около 3,1 млн человек. Однако, по оценке комитета по труду и занятости, на самом деле в городе работают 4 млн человек, из которых почти 400 тыс. — иностранцы, а с учетом сезонных работников — еще больше. Кроме того, в Петербурге постоянно работают от 400 до 600 тыс. жителей Ленинградской области, тогда как порядка 120 тыс. петербуржцев трудятся на территории Ленобласти.