Орск, Оренбургская область, , 10:15 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области совершено убийство иностранки. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Убийство kropekk_pl

По версии следствия, в ночь на 27 октября 24-летний гражданин иностранного государства, находясь по месту временного проживания в квартире многоэтажного дома по улице Комарова в Орске, убил 27-летнюю сестру. Женщине нанесено 28 ножевых ранений.

Мужчину задержали сотрудники полиции, которые выехали по сигналу тревоги. Правоохранители получили информацию о скандале в квартире. «У дома был замечен обнаженный мужчина. В квартире, указанной им, было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Мужчина был задержан, в содеянном он сознался», — сказали в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным СУ СКР по региону, в квартире на момент преступления находился годовалый ребенок женщины. Он не пострадал. Известно, что иностранцы являлись трудовыми мигрантами и прибыли на территорию России 30 марта 2021 года на законных основаниях.