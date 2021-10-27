Москва, , 10:14 — REGNUM Провести проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым, поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили 27 октября в пресс-службе СК России.

Скифский золотой гребень

«В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым», — уточнили в СК.

Бастрыкин также дал поручение управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и изучить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, около двух тысяч предметов, входящих в коллекцию скифского золота четырёх крымских музеев, были переданы для проведения выставки в Нидерландах зимой 2014 года. После воссоединения России с Крымом права на коллекцию заявила Украина. Накануне, 26 октября 2021 года, суд Амстердама постановил, что данная коллекция принадлежит Украине.