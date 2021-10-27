Абакан, , 10:13 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано сразу 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались девять женщин в возрасте от 61 до 88 лет, а также трое мужчин 57, 75 и 90 лет. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 937 человек.

В настоящее время в ковидных стационарах лечатся 1553 больных, 18 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 5476 пациентов. По наблюдением врачей также остаются 4,7 тыс. человек, контактировавших с носителями коронавируса.

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