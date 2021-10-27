Питтсбург, США, 27 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Nhl.com Михаил Сергачёв

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона и Алекс Киллорн.

В составе «Питтсбурга» точным броском отметился нападающий Джейсон Цукер.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Питтсбург» идёт на шестом месте в Восточной конференции с восемью очками.

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