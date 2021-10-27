Элиста, , 10:10 — REGNUM Ещё 60 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 27 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 489 человек. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдает 2 801 житель Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 232 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 396 пациентов.

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