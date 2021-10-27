Село Аксарка, Ямало-Ненецкий АО, 27 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. На Ямале муниципальный чиновник уволен в связи с утратой доверия. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Григорий Михайлов ИА REGNUM «Коррупция убивает»

Установлено, что в муниципальном образовании Аксарковское с января 2018 года по настоящее победителем 11 аукционов по госзакупкам на сумму более 6,5 млн рублей признавалась компания, основным учредителем которой являлся сын заместителя главы.

Кроме того, заместитель главы Аксарковского от имени муниципалитета подписывал контракты с компанией сына, принимал результаты выполненных работ и оказанных услуг.

Прокуратура указала на конфликт интересов, чиновник уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.