27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не против того, чтобы продавать электроэнергию соседним странам, к примеру Литве.

Мирослава Романенко, , 11:29 — REGNUM Глава Белоруссии Александр Лукашенко не против того, чтобы продавать электроэнергию соседним странам, к примеру Литве. Об этом он заявил 26 октября, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства отметил, что, конечно, с учетом позиции стран по отношению к Беларуси можно было бы закрыться и не поставлять, например, Литве электроэнергию», — сообщает источник.

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При этом Лукашенко подчеркнул, что ему жаль жителей этих государств.

«Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански», — сказал он.

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Заявление президента Белоруссии обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие считают, что жалость в данном случае не очень хорошее чувство и никто не оценит порыв Лукашенко. Иные также намекнули, что, вероятно, в данном случае имеется и экономический интерес.

Рабочая поездка в г.Лида Гродненской области. 26.10.2021 president.gov.by

«Может, не надо их оскорблять жалостью?» — спросила Алевтина Р.

«Лучше бы не продавал, быстрее бы ушло наше недоросшее величество», — добавил Aleksandr L.

«Жалость — это плохое чувство. Жалость не вызывает положительных ответных чувств, а только агрессию», — пишет Ирина Ш.

«Только меня раздражает эта «жалостливость»? Ни Украина, ни Литва пальцем бы не пошевелили, если бы в Беларуси начали умирать от холода и голода. Думаю, было бы даже наоборот, радовались бы любым катаклизмам в этой стране. Точно так же, как радовались потопу в Крыму, падению самолёта, пожарам и т. д. Мне кажется, что не надо жалеть тех, кто тебя тихо или громко ненавидит», — отметил Jurij O.

«Бабки не пахнут…» — добавил Oleksandr R.

«Жалость портит людей!» — отреагировала Лукерья Г.

«Лукашенко продаст по совести. Интересно, сколько наварит наша власть?» — поинтересовалась Алла Д.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября посетил с рабочей поездкой Лиду Гродненской области President.gov.by

«Жалко их? А вот тебя, Александр Григорьевич, эти люди не пожалеют, ежели что. Имей в виду», — написал Sergej F.

«Жалко — так не продавай, а просто давай. Или все-таки дело в деньгах? Ох, и лицемеры», — пишет Василий П.

«Чем больше жалости, тем больше в ответ гадости», — отметил Олег Ч.

«Вы меня там, конечно, свергайте, моим врагам помогайте, санкции на меня накладывайте, но я все равно буду с вами бизнес вести, ибо деньги не пахнут», — прокомментировал Артур С.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Рабочая поездка в г.Лида Гродненской области. 26.10.2021 President.gov.by

«А он тут при чем? Они дела ведут только с Тихановской», — с сарказмом добавил Андрей М.

«Да… [нечего] их жалеть, скакали [на т. н. майдане в 2014 году]? Цэ Европа (это Европа, речь о кричалке «Украина — это Европа». — О. П.)? Россия «плохая»? Пусть теперь у костра скачут…» — написал Александр А.

«Лукашенко что-то подобрел, пусть мёрзнут. Или думает, потом спасибо скажут? Пусть не обольщается», — подытожил Рафик Х.

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Напомним, ранее в украинских СМИ сообщалось, что украинская энергетическая компания «Укрэнерго» проводит аукционы на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.