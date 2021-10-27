Воронеж, 27 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Приговор по резонансному делу об убийстве молодой женщины вынес Воронежский областной суд 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. В убийстве виновным признан 40-летний бывший муж убитой.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Преступление было совершено в июне 2019 года. Как установлено судом и следствием, подсудимый Дмитрий Д., который после развода проживал в одном доме с бывшей женой и маленькой дочерью, в состоянии опьянения поссорился с экс-супругой. В ходе конфликта он облил женщину бензином и поджёг. Женщина, охваченная пламенем, выбежала на улицу, соседи вызвали спасателей и скорую, но спасти ее не удалось — позже она скончалась от ожогов. Пожар в доме потушили сотрудники МЧС.

Сам Д. На заседании суда вину не признал и просил присяжных оправдать его. Однако коллегия присяжных заседателей согласилась с позицией представителя прокуратуры и признала Д. виновным. Суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на два года. Также суд удовлетворил иски о взыскании с осуждённого морального вреда в пользу родителей и дочери убитой в общей сумме 6 млн рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.