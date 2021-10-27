Москва, 27 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В среду, 27 октября, в столице России ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +5… +7 °C. Об этом 27 октября рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Дождь

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«Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием циклона с центром на северо-западе», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик уточнила, что по ходу приближения атмосферного фронта циклона, этот фронт будет холодным из-за чего во второй половине дня в столичном регионе ожидаются небольшие дожди, однако температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

«В Москве мы ожидаем преобладание облачной погоды, во второй половине дня небольшой дождь, максимальная температура в столице — +5… +7 °C, в Подмосковье — +3… +8 °C», — указала Волосюк.

Кроме того, она добавила, что ветер западного и эго-западного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с, атмосферное давление 749 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за сильного ветра, продлён до четверга, 28 октября.