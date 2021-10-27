Москва, 27 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В метро Москвы увеличены интервалы движения поездов на юге Люблинско-Дмитровской линии, сообщили 27 октября в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Причиной сбоя в движении стал инцидент с человеком на пути. Подробности происшествия не приводятся.

«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — рассказали в пресс-службе.