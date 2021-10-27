Томск, 27 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Томской области очередной жертвой телефонных мошенников стала местная жительница 1957 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Он рассказал, что с её счетов мошенники пытаются снять деньги, поэтому нужно перевести их на безопасный счёт. Затем жертве позвонил второй мужчина, якобы из правоохранительных органов, сообщивший, что мошенники пытаются оформить на неё кредиты в нескольких банках. Чтобы это предотвратить, женщине нужно взять «зеркальные» кредиты и перевести на «безопасную ячейку».

«Следуя инструкциям звонившего женщина взяла кредиты в 7 кредитных организациях и перевела деньги. Таким образом, общий ущерб превысил 1 600 000 рублей», — отметили в ведомстве.