Сорочинск, Оренбургская область, 27 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту автоаварии, в которой погибли женщина и шестилетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, вечером 26 октября 2021 года на трассе М-5 «Урал» на нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль «ВАЗ-2115» и автокран на базе «Камаза». В легковой машине находились четыре человека, двое из них скончались.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП. «Межрайонной прокуратуре предстоит дать оценку законности принятого по итогам проверки решения», — сказала старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.