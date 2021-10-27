Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Кубанью». Матч с краснодарской командой завершился со счётом 35:22 в пользу хозяек площадки.

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Мы знаем, что «Кубань» может выступать именно так, как они начали: хорошая игра в быстром центре. У нас были некоторые проблемы в атаке, которые мы решили, взяв тайм-аут. Всё же считаю, что наша команда хорошо сыграла в нападении. Во втором тайме было важно действовать намного сильнее. Эта встреча с соперником очень важна для нас в бешеном расписании, между матчами в Лиге чемпионов», — отметил наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Ростовчанкам предстоит вылет в Данию, где 31 октября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Пера Юханссона сыграют с «Эсбьергом».