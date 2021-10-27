Москва, 27 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Москве до 2024 года планируется восстановить в правах за счет средств бюджета столицы 6,8 тысячи обманутых дольщиков. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Балашихе

По ее словам, принято решение о достройке девяти проблемных объектов в Москве за счет средств бюджета — это 21 корпус общей площадью 556 тыс. кв. метров, 2,3 тысячи пострадавших граждан.

В 2021 году за счет средств городского бюджета, выделенных Московскому фонду защиты прав дольщиков планируется восстановить в правах 1,2 тыс. обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Москве восстановлены в своих правах 22,5 тыс. обманутых дольщиков.

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