Москва, , 09:58 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации публичной власти в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории регионов (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого субъекта РФ. Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.

Корректируется система региональных органов власти и совершенствуется их взаимодействие.

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Широкий резонанс получила норма о наименовании должности высшего должностного лица субъекта РФ — «глава» с дальнейшим указанием названия субъекта РФ. При этом прописывается, что Конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона. Не во всех регионах поддерживают такое нововведение, например, Госсовет Татарии высказал несогласие с этим положением.

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