Ярославль, , 09:57 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции железнодорожной станции «Ростов-Ярославский» в Ярославской области по горячим следам задержали двух жителей Москвы, обокравших женщину в поезде «Владивосток-Москва». Об этом сообщает пресс-служба Северного линейного управления МВД на транспорте.

Поезд Neu-Zwei

Пассажирка поезда «Владивосток-Москва» обнаружила, что у неё пропала сумка с личными вещами и ювелирными украшениями. На станции «Ростов-Ярославский» она обратилась в дежурную часть транспортной полиции с заявлением о краже.

«Оперативники в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в совершении кражи и задержали их. Ими оказались 49-летний и 40-летний жители российской столицы, следовавшие в поезде вместе с потерпевшей», — рассказала в пресс-службе транспортной полиции.

Москвичи в краже признались, они заключены под стражу. Отметили правоохранители и то, что мужчины ранее «попадали в поле зрения» органов за совершение убийства и кражи. Сейчас им грозит до пяти лет лишения свободы.