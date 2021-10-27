Сеул, , 09:57 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении всех регионов Судана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

27 октября представители иностранных дел призвали граждан страны покинуть, а также отменить или отложить поездки во все регионы Судана в связи с нестабильностью ситуации в стране, вызванной военным переворотом.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.