Сеул, 27 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении всех регионов Судана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

27 октября представители иностранных дел призвали граждан страны покинуть, а также отменить или отложить поездки во все регионы Судана в связи с нестабильностью ситуации в стране, вызванной военным переворотом.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.