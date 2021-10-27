Варшава, 27 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Президентском дворце 26 октября заявил, что Варшава не планирует закрывать буроугольную шахту «Турув». Таким образом он прокомментировал требование Европейской комиссии предоставить доказательства прекращения горнодобывающей деятельности на этой шахте в соответствии с постановлением Суда Европейского союза. Об этом сообщает Polskie Radio.

Marek Mytnik Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы не согласны закрыть нашу угольную шахту «Турув» ни при каких условиях, потому что это лишит жителей Польши тепла, электричества и рабочих мест. Это не выгодно для Польши при любых условиях. Мы готовы разве что на компромиссное решение, но полностью идти на чьи-то, не выгодные для нас, условия мы не будем», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом. Переговоры были отложены.

В текущем месяце представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что если Брюссель не получит доказательств приостановки работы этой шахты, то начнет регулярно выдавать извещения об уплате штрафа.