Магадан, , 09:54 — REGNUM В Охотском море на расстоянии 222 км от Магадана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 27 октября сообщили на региональной сейсмологической станции.

Землетрясение в море MonicaSP54

«Действительно, подземные толчки магнитудой 5,4 балла в Охотском море на глубине десять километров зафиксировало оборудование. Это в 222 километрах от Магадана, так что в городе подземные точки не чувствовались», — приводит слова представителя сейсмостанции РИА Новости.

Также он уточнил, что угроза возникновения в результате землетрясения цунами отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,5 произошли на территории Камчатки.