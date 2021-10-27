Кишинёв, 27 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Новый тендер компании Energocom на поставку в Молдавию 1 млн кубометров природного газа выиграла голландская компания Vitol. Об этом сообщает пресс-служба Агентства публичной собственности правительства Молдавии.

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Поставленные объёмы газа будут использованы для выравнивания давления газотранспортной сети Молдавии. Партия является пробной. Голубое топливо, как отмечено в описании тендера, может быть поставлено через пункты пропуска «Алексеевка» на Украине или «Тодирешть» в Румынии.

Ранее конкурс на поставку 1 млн куб. м природного газа выиграла компания PGNiG из Польши. По словам премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, при подписании контракта с польской компанией отталкивались от рыночной цены $1000 за 1 тыс. кубометров газа. В год Молдавия в среднем потребляет около 3 млрд кубометров голубого топлива.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о подписании долговременного контракта затянулись. Сообщается, что российская сторона предлагает 25% скидку от рыночной цены, если Молдавия примет график погашения накопившейся задолженности за газ.