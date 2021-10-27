Оренбург, , 09:53 — REGNUM В Оренбургской области с 28 октября отменяют особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Лесной пожар Alh-rb.ru

Решение принято региональным правительством в связи с изменением погодных условий и стабилизацией обстановки с пожарами. Стоит отметить, летом на территории Оренбуржья властвовала аномальная жара. В 30 муниципальных образованиях вводили режим ЧС из-за засухи. В августе в течение нескольких дней пришлось бороться с крупными пожарами под Кувандыком, в Медногорске, в Протопоповской роще в Оренбурге, возле поселка 9 Января в Оренбургском районе. В ряде случаев из-за природных пожаров объявляли режим ЧС.

Добавим, особый противопожарный режим в Оренбуржье действовал с 13 мая 2021 года. Запрещалось выжигание травы и иной растительности на земельных участках всех форм собственности. Действовали ограничения относительно посещения лесных массивов.

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