Москва, , 09:52 — REGNUM Розыгрыш первых двух квартир среди вакцинированных жителей Москвы пройдёт 27 октября, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Квартиры и другие призы будут разыграны в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Претендовать на победу смогут совершеннолетние москвичи, прошедшие первый компонент вакцины или повторную вакцинацию с 18 по 24 октября.

«Двое из них станут обладателями однокомнатных квартир в столице», — пообещали в мэрии.

Результаты будут опубликованы, а сам розыгрыш пройдёт в прямом эфире городского телеканала «Москва 24».

Всего запланировано пять розыгрышей квартир.