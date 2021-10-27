Вашингтон, 27 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уверен, что добился больших успехов в экономике и сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, чем его предшественник Дональд Трамп. Об этом Байден заявил во время выступления на митинге.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Действующий президент США раскритиковал прежнего лидера, выступая в поддержку кандидата в губернаторы штаты Виргиния демократа Терри Маколиффа. Он назвал соперника Маколиффа, республиканца Гленна Янгкина «прислужником» Трампа, поддерживающим его «дурные идеи и плохой послужной список».

По словам Байдена, за четыре года президентства Трампа в США больше потеряно, чем создано, рабочих мест. Такое было только в 1930-х годах. При этом при самом Байдене создано больше рабочих мест, чем при любом другом президенте.

Кроме того, утверждает Байден, вряд ли когда-то был выше фондовый рынок — лучший индикатор экономической ситуации по мнению Трампа.

Также политик похвастал, что при нём прививку от коронавируса сделали больше 190 млн американцев, а при Трампе — только 2 млн.

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