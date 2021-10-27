Благовещенск, , 09:56 — REGNUM В Амурской области появились объявления с предложениями услуги по покупке продуктов питания и других товаров для тех, у кого нет QR-кодов. Цены на такую «курьерскую» доставку начинаются от 200 рублей, выяснило Amur.life.

Полученный QR-код

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«Доставлю всё, что угодно, хоть холодильник. В 200 рублей входит, что я схожу в любой ТЦ и куплю за вас нужный вам продукт, привезу его вам. Вы оплатите стоимость товара, который вам нужен и плюс 200 рублей. Все оплаты только после получения необходимого товара», — объяснил условия работы один из обладателей QR-кода, разместивший объявление.

Другой амурчанин сообщил, что его услуги очень популярны и предложил подавать заявки на доставку заранее за пару дней. Покупка одежды стоит дороже чем продуктов — на 100 рублей. Есть и более высокие тарифы: один из жителей региона просит за покупку и доставку продуктов питания 300 рублей плюс 35 рублей за каждый килограмм товара.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Амурской области Василия Орлова, жители региона начали активнее приходить за прививками от COVID-19 после того, как в регионе был введён вход по QR-кодам в места массового скопления людей. Однако темпы вакцинации губернатор по-прежнему считает недостаточными.