Сеул, 27 октября 2021, 09:49 — REGNUM 28 октября в южнокорейском уезде Янгу провинции Канвондо состоится форум по вопросам мирного использования демилитаризованной зоны (DMZ Forum). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.
По их словам, в мероприятии примет участие исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. Он обратится к участникам форума по видеосвязи. С речью также выступят заместитель министра объединения и губернатор провинции Канвондо.
Демилитаризованная зона длиной около 250 километров и шириной 4 км является одной из наиболее охраняемых границ в мире. Южная и Северная Кореи до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война (1950−1953 гг) закончилась перемирием, а не мирным договором.
В министерстве объединения Южной Кореи отметили, что в ходе мероприятия представители правительства, местных муниципалитетов, гражданских организаций, академических кругов и мирового сообщества обсудят актуальные вопросы межкорейского сотрудничества в приграничной зоне.
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