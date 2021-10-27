Сеул, , 09:49 — REGNUM 28 октября в южнокорейском уезде Янгу провинции Канвондо состоится форум по вопросам мирного использования демилитаризованной зоны (DMZ Forum). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Демилитаризованная зона на границе Южной Кореи и КНДР Johnny Silvercloud

По их словам, в мероприятии примет участие исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. Он обратится к участникам форума по видеосвязи. С речью также выступят заместитель министра объединения и губернатор провинции Канвондо.

Демилитаризованная зона длиной около 250 километров и шириной 4 км является одной из наиболее охраняемых границ в мире. Южная и Северная Кореи до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война (1950−1953 гг) закончилась перемирием, а не мирным договором.

В министерстве объединения Южной Кореи отметили, что в ходе мероприятия представители правительства, местных муниципалитетов, гражданских организаций, академических кругов и мирового сообщества обсудят актуальные вопросы межкорейского сотрудничества в приграничной зоне.

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