Владивосток, 27 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Приморского края вакцинацию от COVID-19 прошли 7456 человек, что стало рекордным для региона числом. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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«За 26 октября первым компонентом вакцин против новой коронавирусной инфекции привились 7456 приморцев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как считают медики, в случае сохранения такого темпа вакцинации, рост заболеваемости COVID-19 в регионе не будет лавинообразным, как это было осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 27 октября в Москве состоится розыгрыш двух первых квартир среди участников программы стимулирования вакцинации от коронавируса «Вакцина — твой ключ к здоровью!».