Хасанский район, Приморский край, 27 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, которая обвиняется в причинение смерти ребёнку по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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По версии следствия, 9 сентября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла на руки своего годовалого сына, хотела его уложить спать. Двигаясь по квартире, она выронила из рук мальчика, он упал на пол, при этом ударился головой о выдвижной ящик шкафа. Спустя некоторое время ребёнок от полученной при падении травмы скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка организована по факту смерти младенца в Саратовской области. Трагедия произошла в одном из сел Ершовского района.