Новосибирск, , 09:49 — REGNUM Новосибирский государственный технический университете (НГТУ НЭТИ) из-за коронавируса отменил очный День открытых дверей. Об этом сообщается на сайте вуза.

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«Мы отменяем День открытых дверей, потому что заботимся о вас! К сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет нам встретиться очно, не забывайте держать дистанцию, мыть руки и носить маски. Находите ответы на ваши вопросы на Днях открытых дверей online», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведён прямой эфир с членами приемной комиссии.