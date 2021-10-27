Воронеж, 27 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту гибели в Воронеже сотрудника компании «Русавиаинтер» в результате падения с высоты. Об этом корреспонденту ИА сообщили 27 октября в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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Следователи намерены провести осмотр места происшествия, опросить очевидцев, изучить документы, в том числе, регламентирующие охрану труда. Назначена медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины.

Несчастный случай произошёл 20 октября — директор по информационным технологиям предприятия упал с крыши цеха в ходе осмотра оборудования. Он получил травмы, накануне, 26 октября, стало известно, что он скончался.