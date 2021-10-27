Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 27 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. На Ямале гражданин убил соседа матери за шумное поведение в ночные часы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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Судом установлено, что в городе Муравленко поздно вечером 14 марта 2021 приехавший к матери житель Нового Уренгоя вступил в конфликт с её соседями — 61-летним отцом и 47-летним сыном. Причиной разборки стали жалобы пожилой женщины на ночной шум, исходящий из смежной квартиры.

В ходе конфликта уренгоец накинулся с кулаками на старшего соседа. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пенсионер скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.