Москва, , 09:45 — REGNUM Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — доктор филологических наук, профессор Кирилл Бабаев приказом министра науки и высшего образования вступил в полномочия директора Института Дальнего Востока РАН. До этого Кирилл Бабаев работал в должности заместителя директора Института Дальнего Востока РАН.

Кирилл Бабаев АНО «Россия — страна возможностей»

Как отметили в Институте Дальнего Востока РАН, Кирилл Бабаев является профессиональным ученым-востоковедом, окончил МГИМО МИД РФ по специальностям «Востоковедение» и «Международные отношения», закончил аспирантуру в РГГУ и защитил докторскую диссертацию на Восточном факультете СПбГУ. Кирилл специализировался на изучении стран Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности Японии, Кореи и Вьетнама.

«Приказ министра науки и высшего образования о моем назначении — это прежде всего гигантская ответственность. ИДВ РАН — крупнейший в стране востоковедческий центр, отвечающий за исследования современных стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Задача, поставленная нам и министерством, и Академией наук — реорганизация института, превращение его во флагманский научно-аналитический центр, способный обеспечивать интересы государства в получении информации о том, что происходит в политике, экономике, социальной жизни стран региона. Это амбициозная задача, и институт предстоит серьезно реформировать. Эта работа уже начата и будет продолжена», — отметил Кирилл Бабаев.

Он рассказал, что ему приходится жить в «нескольких мирах одновременно»: отвечать за реформу ИДВ РАН, заниматься собственными проектами и научными исследованиями. Помимо этого, новый директор ИДВ РАН ездит в лингвистические и этнографические экспедиции в Африку, Юго-Восточную Азию, Индию и Латинскую Америку, изучает малоисследованные народы и языки. Также он управлял крупным научным издательством ЯСК.

«Деятельность разноплановая, но весьма интересная. Я считаю, что жизнь нам и дана для того, чтобы постоянно расширять горизонты, познавать мир, пробовать себя в различных сферах деятельности. Если человек не расширяет сферу деятельности, это приводит к застою, нужно придумывать что-то новое», — добавил он.

В 2018 году Кирилл Бабаев стал победителем конкурса «Лидеры России», по итогам которого прошел обучение по программе президентского резерва управленческих кадров. Наставником Кирилла стал помощник Президента Андрей Фурсенко.

«После конкурса я очень сильно расширил круг общения. Мне посчастливилось познакомиться не только с Андреем Александровичем Фурсенко, но и с другими наставниками. Герман Греф пригласил меня войти в его команду в Сбербанке, где я работал под его руководством в качестве директора по коммуникациям. Мне предложили пройти обучение в составе президентского кадрового резерва, участники которого, я считаю — лучшие молодые управленцы страны, ее будущее. Конечно, все это — только некоторые из тех результатов, за которые я могу поблагодарить конкурс «Лидеры России», потому что самые главные результаты — во мне. Я получил представление о том, на что я способен, чего я стою. В конкурсе управленцев участвовали 200 тысяч человек со всей страны, и когда ты становишься одним из всего ста победителей, это очень укрепляет самосознание, дает возможности принимать новые большие вызовы», — подчеркнул Кирилл Бабаев.

Также Кирилл Бабаев издал 17 научных и научно-популярных книг, совершил восхождения на Эльбрус, переплыл Босфор и успешно прошел знаменитую триатлонную гонку Ironman.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо конкурсантов — главами городов. Помимо этого, участники заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.