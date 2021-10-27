«Лидеры России»: новое назначение
Москва, 27 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — доктор филологических наук, профессор Кирилл Бабаев приказом министра науки и высшего образования вступил в полномочия директора Института Дальнего Востока РАН. До этого Кирилл Бабаев работал в должности заместителя директора Института Дальнего Востока РАН.
Как отметили в Институте Дальнего Востока РАН, Кирилл Бабаев является профессиональным ученым-востоковедом, окончил МГИМО МИД РФ по специальностям «Востоковедение» и «Международные отношения», закончил аспирантуру в РГГУ и защитил докторскую диссертацию на Восточном факультете СПбГУ. Кирилл специализировался на изучении стран Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности Японии, Кореи и Вьетнама.
Он рассказал, что ему приходится жить в «нескольких мирах одновременно»: отвечать за реформу ИДВ РАН, заниматься собственными проектами и научными исследованиями. Помимо этого, новый директор ИДВ РАН ездит в лингвистические и этнографические экспедиции в Африку, Юго-Восточную Азию, Индию и Латинскую Америку, изучает малоисследованные народы и языки. Также он управлял крупным научным издательством ЯСК.
В 2018 году Кирилл Бабаев стал победителем конкурса «Лидеры России», по итогам которого прошел обучение по программе президентского резерва управленческих кадров. Наставником Кирилла стал помощник Президента Андрей Фурсенко.
Также Кирилл Бабаев издал 17 научных и научно-популярных книг, совершил восхождения на Эльбрус, переплыл Босфор и успешно прошел знаменитую триатлонную гонку Ironman.
За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо конкурсантов — главами городов. Помимо этого, участники заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.