Москва, , 09:43 — REGNUM Сегодня, 27 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», сообщается на сайте Кремля.

Студенты Наталия Николаева © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей.

«Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей из всех регионов нашей страны. Для каждого открыто широкое поле деятельности», — отметил Путин и пожелал участникам удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она включала 72 различных направления.

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