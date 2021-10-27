Москва, 27 октября 2021, 09:43 — REGNUM Сегодня, 27 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей.
«Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей из всех регионов нашей страны. Для каждого открыто широкое поле деятельности», — отметил Путин и пожелал участникам удачи.
Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она включала 72 различных направления.
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