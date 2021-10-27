Мельбурн, Австралия, 27 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Утром 27 октября протестующие экоактивисты остановили движение на главной дороге, ведущей в центральный деловой район Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии), что вызвало усиленное присутствие полиции в городе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

На место протеста прибыло большое количество полицейских, чтобы разогнать толпу. При этом некоторым демонстрантам надевали наручники посреди трамвайных путей. Протестующие потребовали от федерального правительства Австралии дальнейших действий в преддверии климатического саммита в Глазго.

Экоактивисты также подвесили белые коляски над одним из центральных мостов Мельбурна в рамках демонстрации, символизирующей «жизнь, подвешенную на волоске».

Ранее правительство Австралии представило план по достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году. Премьер-министр страны Скотт Моррисон тогда же заявил, что данный план является «средним путем» между крайностями в дебатах по климату.